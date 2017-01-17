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Atun: Anavatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir

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Atun: Anavatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir
Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, bazı programlara katılmak için gittiği Konya’da, AA muhabirine, Cenevre’de gerçekleşen Kıbrıs müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atun, “Anavatanımızın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir. Türk askerinin varlığı, siyasi eşitlik, parlamentoda haklarımızın eşit temsiliyeti ve anayasal haklarımızda eşitlik kırmızı çizgimizdir. Yani Kıbrıs Türklerinin azınlık olmadığı, aynı haklara sahip olduğu ve kurucu bir devlet çatısı altında oluşturulacak bir federasyon istiyoruz.” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katıldığı Cenevre’deki zirveden beklentilerinin, Kıbrıs adasında kalıcı ve sürdürülebilir model olan bir federasyon kurulması olduğunu dile getiren Atun, “Bu federasyon, bizim eşit siyasal haklarımızı koruyan, ihtiva eden ve ekonomimizi daha da güçlendirecek bir modeldir. Bu federasyon, ekonomiyi sıkıntıya sokacak, mevcut durumu bozacak ya da çok çabuk bir şekilde kabuk değişimlerine götürecek bir model değil, KKTC ekonomisinin kalkınmasına yardımcı olacak bir modeldir.” diye konuştu.

KKTC’nin olmazsa olmaz kriterlerine değinen Atun, şöyle devam etti: “Anavatanımızın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir. Türk askerinin varlığı, siyasi eşitlik, parlamentoda haklarımızın eşit temsiliyeti ve anayasal haklarımızda eşitlik kırmızı çizgimizdir. Yani Kıbrıs Türklerinin azınlık olmadığı, aynı haklara sahip olduğu ve kurucu bir devlet çatısı altında oluşturulacak bir federasyon istiyoruz.”

Atun, Kıbrıs adası üzerinde tam anlamıyla siyasal sorunun olmadığı bir ortam arzuladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, kabul edilmesi mümkün olmayan bir harita talep edildi. Karpaz’dan toprak vermemiz, orada imtiyazlı bir bölge oluşmasına razı olmamız ve Güzelyurt’tan vazgeçmemiz mümkün değil. Toprak, konuşulacak en son konu. Türkiye’nin garantörlüğü ise hiçbir zaman konuşulamayacak bir konu. Bu garantörlüğü konuşmak da Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın haddi değil.”

Kurulacak federal devletin AB üyesi olması ve AB’nin de garantörlüğünün bulunması gibi yaklaşımlara işaret eden Atun, bugüne kadar AB’nin hiçbir siyasi soruna çözüm bulmadığının altını çizerek, “Hakları tehdit altında olan hiçbir halka da kol kanat gerdiklerini görmedik. Macaristan’da bir mülteciye tekme atan ve Bosna katliamına seyirci kalan bir Avrupa gördük.” ifadelerini kullandı.

Sunat Atun, Kıbrıs konusunda anlaşma umutlarının bulunduğunu ancak anlaşmazlığı çıkaranın Rum ve Yunan tarafı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Kabul edemeyeceğimiz toprak talep ediyorlar. ‘Türkiye Cumhuriyeti garantörlük haklarından vazgeçsin’ diyorlar. Amaç Türkleri orada azınlık durumuna düşürmektir. Türklere belli haklar veriliyor gibi gösteriliyor ancak zaman içerisinde anayasa değişikliği ile bu hakları alabilecekler. Önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmeler teknik komite düzeyine indirildi. Bir takvimlendirme olur mu, eşzamanlı çözümlere ulaşır mı, bunları hep birlikte göreceğiz. Ama bizi üzen, Rum ve Yunanlıların masada çözüm adına samimi bir şekilde yer almaması ve işi zamana yaymalarıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘herhangi bir toprak vermeyiz’ dedi. Bugün bunu kararlı bir şekilde ortaya koyuyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.”

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