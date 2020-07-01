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Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Güney Kore arasında 'gizli bilgileri paylaşma' anlaşması

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Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Güney Kore, Covid-19’a dair gizli bilgileri paylaşma anlaşması yaptı
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Güney Kore arasında 'gizli bilgileri paylaşma' anlaşması

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığıyla Covid-19 hastalığı tedavisi, teşhisi veya hastalığın önlenmesi konusunda “gizli” bilgileri paylaşmaya olanak sağlayan anlaşma imzaladı.

Avrupa İlaç Ajansı sitesinde yaptığı açıklamada, Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığıyla imzalanan bu anlaşmanın “sadece” Covid-19 hastalığına odaklanan “muvakkaten” yapılmış bir anlaşma olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği bünyesindeki ajans, küresel bir toplum sağlığı krizi olan Covid-19 enfeksiyonunu kontrol altına alabilmek için uluslararası iş birliği yoluna gidiyor.

Açıklamada, EMA’nın başkanlığını yürüttüğü Uluslararası İlaç Düzenleme Otoriteleri Koalisyonu (ICMRA) yoluyla dünyadaki tüm ilgili makamlar arasında yüksek düzeyde stratejik koordinasyon sağlanması hedeflendiği belirtiliyor.

ICMRA, bu çalışmanın bir parçası olarak dünyadaki ilaç düzenleme makamlarının Covid-19’a ilişkin politika ve yaklaşımlarını tartıştıkları toplantılar düzenliyor. İki haftada bir gerçekleştirilen bu toplantılarla Covid-19 aşı ve ilaç çalışma ve onaylarının hızlandırılması ve olası bir ilaç kıtlığının önlenmesi amaçlanıyor.

Öte yandan anlaşmanın diğer tarafı olan Güney Kore, salgının kontrol altına alınmasında uyguladığı sık test, temas takibi ve izolasyona dayalı stratejisiyle pandeminin başından beri örnek gösterilen bir ülke olmuştu. Mayıs ayının sonlarında yeniden açılmasına rağmen, ülke hala çift haneli vaka sayısı bildiriyor. Ülkede 1 Temmuz tarihinde sadece 51 yeni vaka bildirildi.

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