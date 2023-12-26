Avrupa Süper Ligi: Real Madrid ve Barcelona takım bulmakta zorlanıyor

Real Madrid ve Barcelona, Süper Lig projesini canlandırmak için verdikleri mücadelede takım bulmakta zorlanıyor.

İspanyol devleri, Avrupa Adalet Divanı'nın perşembe günü UEFA ve FIFA aleyhine verdiği kararı bir 'zafer' olarak görüyor.

Ancak şu ana kadar Süper Lig projesin başka takımların katılacağına dair ciddi bir emare yok.

Real Madrid ve Barcelona, diğer kulüpleri ikna etmek için zorlu bir mücadele içinde ve hemen pes etmeyecekleri mesajını veriyor.

Madrid Başkanı Florentino Pérez, karar sonrası yaptığı açıklamada, "Futbolu yenilemek ve modernleştirmek amacıyla, tehdit olmadan, hareket etmeden, yapıcı diyalog temelinde özgürce çalışmamıza olanak tanıyacak yeni bir dönemin başındayız." dedi.

Süper Lig projesinin özellikle Barcelona futbol kulübünün mali sıkıntılarını çözmeye yardımcı olacağı düşünülüyor.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, "Süper Lig projesini yürüten kulüplerden biri olarak, bu kararın futbol dünyasındaki tekele karşı Avrupa'da yeni bir futbol rekabetinin önünü açtığını düşünüyoruz." denildi.

Ancak projenin ilk halinde yer alan diğer 10 kulüpten hiçbiri henüz olumlu bir tepki vermiş değil.

Atletico Madrid ise "Avrupa futbol camiası Avrupa Süper Ligini desteklemiyor" açıklamasını yaptı. Açıklamada ayrıca "Bizler Avrupa futbol ailesini korumayı, yerel ligleri muhafaza etmeyi savunuyoruz." denildi.

İngiltere Premier Ligi, Süper Lig fikrine karşı olduklarını ifade eden ligler arasında yer aldı.

Liverpool da Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu duyurdu

Avrupa Süper Ligi girişimini başlatan ve gelen tepkiler üzerine bu organizasyondan çekilen takımlardan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool da Avrupa Adalet Divanı'nın kararının ardından da tutumlarının değişmeyeceğini duyurdu.

İngiliz ekibi yaptığı açıklamada, "Avrupa Adalet Divanı'nın dün verdiği karar, Liverpool'ın Avrupa Süper Ligi hakkındaki önceki tutumunu değiştirmiyor. Katılımımız durdurulmuştur. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) aracılığıyla kulüplerle çalışmaya ve UEFA müsabakalarına katılmaya devam edeceğiz." denildi.

Avrupa Süper Ligi girişimi, 19 Nisan 2021'de İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri taraftan başlatılmıştı.