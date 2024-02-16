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Avrupalı STK'lardan Meta'nın reklamsız abonelik planını yasaklama çağrısı

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Avrupa'daki Facebook ve Instagram kullanıcıları Kasım 2023'ten bu yana abonelik satın alarak bu platformların kişisel verilerini hedefli reklamcılık için kullanmasını sonlandırabiliyor.
Avrupalı STK'lardan Meta'nın reklamsız abonelik planını yasaklama çağrısı

Sivil toplum kuruluşları, Facebook'un sahibi Meta'nın abonelik karşılığında kişisel veri takibini devre dışı bırakma planının AB yasalarını ihlal ettiğini belirterek, Avrupa Veri Koruma Kurulu'na (EDPB) uygulamaya izin vermemesi çağrısında bulundu.

Avrupa'daki Facebook ve Instagram kullanıcıları Kasım 2023'ten bu yana abonelik satın alarak bu platformların kişisel verilerini hedefli reklamcılık için kullanmasını sonlandırabiliyor.

EDPB, Meta'nınki gibi bir sistemin AB'nin veri gizliliği yasalarını ihlal edip etmediğine kısa süre içinde karar verecek

Avrupa'da bir dizi hukuki davayı kaybeden Meta, aboneliklerin AB'nin katı kurallarına uymanın bir yolu olduğunu savunuyor.

Kişisel hayatın gizliliğini savunan aktivistler, bunun adil olmayan ve saldırgan bir uygulama olduğunu söyleyerek bunun tüketici yasasının ihlali olduğunu savunuyor.

Avusturyalı NOYB ve İrlanda Sivil Özgürlükler Konseyi de dahil olmak üzere 28 sivil haklar örgütü bir mektupta "EDPB'yi konuyla ilgili Temel Veri Koruma Hakkına uygun bir karar vermeye çağırıyoruz," dedi.

Açıklamada, "Öde ya da izin vere onay verildiğinde, veri sahipleri genellikle kişisel verilerinin işlenmesini kabul etme ya da reddetme konusundaki 'gerçek ya da özgür seçim' şansını kaybederler" ifadeleri yer aldı.

Meta'nın Avrupalı kullanıcıları ayda 9,99 euro ücret karşılığında web üzerinden veya 12,99 euro karşılığında iOS ve Android sistemlerini kullanan cep telefonlarından abone olabiliyor.

28 hak grubu, böyle bir sistemin "gizliliği ücretli bir hizmet - bir meta olarak çerçevelediğini" ve kullanıcıların Temel Haklarını kontrolörlerden "satın almasını" sağladığını söyledi.

NOYB, Kasım ayında Avusturya veri koruma kurumuna şikayette bulunurken, Almanya, Hollanda ve Norveç'teki yetkililere de şikayetler yapıldı.

Hollanda, Norveç ve Hamburg denetim organları EDPB'den bir görüş yayınlamasını istedi.

EDPB, bunun "büyük çevrimiçi platformlar bağlamında rıza veya ödeme" kavramına ilişkin "genel" bir görüş olacağını ve herhangi bir şirketi özel olarak incelemeyeceğini söyledi.

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