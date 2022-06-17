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Avusturya, AB üyeliğinde adaylar arasında 'çifte standarda' karşı

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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ukrayna'ya, Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü verilmesini belirli koşullarda destekleyeceklerini belirterek adaylar arasında çifte standarda karşı olduklarını ifade etti.
Avusturya, AB üyeliğinde adaylar arasında 'çifte standarda' karşı

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Ukrayna'ya, Avrupa Birliği'ne (AB) aday ülke statüsü verilmesini belirli koşullarda destekleyeceklerini belirterek, Batı Balkan ülkeleri için geçerli olan şart ve koşulların bu ülke için de geçerli olması gerektiğini, adaylar arasında çifte standarda karşı olduklarını ifade etti.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Nehammer, Ukrayna'ya AB'ye aday ülke statüsü verilmesine belirli koşullarda destek vereceklerini belirtti.

Başbakan Nehammer, Batı Balkan ülkelerinden istenen koşulların bu ülke için de geçerli olması gerektiğinin altını çizerek, "Bu bağlamda Ukrayna adaylık statüsü elde eder ancak örneğin Bosna Hersek dışarıda beklemek durumunda kalıyorsa, bu benim için çok makul bir durum değil." ifadesini kullandı.

ÇİFTE STANDART VURGUSU

AB'ye adaylık statüsü elde edilebilmesi için belirli şart ve koşulların bulunduğuna ve bunların her zaman geçerli olduğuna dikkati çeken Nehammer, "Çifte standart ya da üyelik için başvuruda bulunanlar arasında birinci sınıf, ikinci sınıf ayrımı kesinlikle yapılamaz." görüşünü paylaştı.

Avusturya AB Bakanı Karoline Edtstadler de Ukrayna'nın bir Avrupa ülkesi olduğunu ve Batılı değerleri savunduğunu ancak "AB üyeliğinin de kısa yol olmadığını" söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde, Birliğe üye 27 ülkenin yöneticileri, Ukrayna'ya üyelik için aday ülke statüsü verilip verilmeyeceğini görüşecek.

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