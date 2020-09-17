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AYM'den Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı

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Anayasa Mahkemesi, 25'inci, 26'ncı ve 27'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
AYM'den Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, 25'inci, 26'ncı ve 27'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun oy birliğiyle aldığı kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

13 Haziran 2017 tarihinde MİT Tırları davasında suçlu bulunarak 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu’nun milletvekilliği 4 Haziran 2020 tarihinde düşürülmüştü.

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