Ayşen Albayrak’ın “Çığlık” Şiir Kitapı Yayınlandı

Ayşen Albayrak’ın ilk şiir kitabı “Çığlık” KKTC yanında Türkiye’de de satışa sunuldu.

Jeoloji Mühendisi olan Ayşen Albayrak TAK’a yaptığı açıklamada, İlkokul yıllarından itibaren şiir yazdığını belirterek, “Şiirlerimi ilk defa bir yayın evine gönderdim kısa sürede şiirlerimi kitap halinde yayınlayabileceklerini söylediler, bu farklı bir deneyim farklı bir heyecan” dedi.

“Hep sustuğum için adının ‘Çığlık’ olması kulağıma oldukça hoş geldi” diyen Albayrak, yıllardır biriktirdiği çalışmalarının kitapçılarda ve internet platformlarında satışa sunulmasının kendisini hem mutlu hem de gelecekteki çalışmaları için motive ettiğini söyledi.