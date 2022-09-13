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Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma çıktı

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu.
Azerbaycan Ermenistan sınırında çatışma çıktı

 Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

Askeri kayıplar yaşandı

Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı. Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi.

Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi. Azerbaycan’a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı.

Çatışma ve kayıplarından tamamen Erivan yönetiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.

“Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır”

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan’ın yaydığı bilgilerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, “Ermenistan’ın provokasyonlarına yanıt olarak, karşı önlemler lokal niteliktedir ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük ölçeklidir. Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan’ın provokasyonlarına son vermeyi amaçlamaktadır” sözleri yer aldı.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Azerbaycan’ın Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığı belirtildi.

Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.

Paşinyan, Putin ve Macron ile görüştü

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Paşinyan, Macron ile de sınırındaki çatışmaları ele aldı. Paşinyan’ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarıldı, Macron’un ise gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı belirtidi.

Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan’ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi’ni topladığı bilgisi yer aldı.

ABD’den taraflara çağrı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalardan derin kaygı duyduklarını söyledi.

Blinken, taraflara çatışmaları derhal durdurma çağrısı yaptı.

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