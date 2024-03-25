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Azerbaycan'da terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan zanlı tutuklandı

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Azerbaycan'da terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı tespit edilen zanlının tutuklandığı bildirildi.
Azerbaycan'da terör eylemleri gerçekleştirmeyi planlayan zanlı tutuklandı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Behruz Askerov'un temasa geçtiği kişilerle kamu güvenliğini ihlal etmek ve halk arasında panik yaratmak amacıyla terör eylemleri planladığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Askerov'un farklı illerde yaşayan kişilerle iletişim kurarak Lenkeran Valisi ile yabancı uyruklu İngilizce öğretmenlerine suikast düzenlenmeleri talimatını verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Askerov'un irtibata geçtiği kişileri askeri eğitim için yurt dışına götürmeyi amaçladığının belirlendiği fakat bu girişimin Devlet Güvenlik Servisince engellendiği ifade edildi.

"Terör eylemine hazırlık" suçlamasıyla mahkemeye çıkartılan Askerov'un tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, Askerov'un terör eylemleri gerçekleştirmek amacıyla bağlantı kurduğu kişilerle ilgili bilgi verilmedi.

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