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Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri!

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11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edilen Baba Vanga adlı kahin, ölümünden önce 2023 için beş kehanette bulunmuştu.
Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri!

12 yaşında görme yeteneğini kaybeden kadın, gelecek yıl dünyada nükleer bir felaket yaşanacağını, gezegenimizi sert Güneş fırtınalarının vuracağını ve biyolojik silahların kullanılacağını öngördü. Bu tahminler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her türlü silahı kullanmaktan çekinmeyeceğini açıklamasının ardından dünyadaki nükleer savaş endişelerini beraberinde getirdi. İşte Baba Vanga'nın 2023 için karanlık ve ürkütücü kehanetleri ...

Balkanların Nostradamus'u olarak adlandırılan Baba Vanga’nın vizyonlarının yüzde 85 oranında doğru olduğu öne sürülürken, Bulgar kadının Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edildi.  Baba Vanga'nın 2023 için de bazı kehanetleri vardı.

1. DÜNYANIN YÖRÜNGESİ ROTASINI DEĞİŞTİRECEK

Baba Vanga, 2023'te Dünya'nın yörüngesinde bir şekilde bir değişiklik yaşayanacağını tahmin etti, ancak bunun detayları verilmedi. Ancak, bu değişiklik ne olursa olsun yıkıcı sonuçları olabilir. Çünkü, gezegenin yörüngesindeki en ufak bir değişiklik bile iklim ve deniz seviyelerinde istenmeyen ve son derece zararlı değişikliklere neden olabilir. 

Eğer, Dünya Güneş’e biraz daha yaklaşırsa, artan radyasyon ve yükselen sıcaklıklar felakete neden olabilir. Bu, buzulların hızla erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve değişimle başa çıkmak için küresel bir acil durum oluşmasına neden olacaktır.

Diğer taraftan, Dünya Güneş’ten biraz daha uzaklaşırsa, saatlerce süren karanlığın olduğu bir buzul çağına girecek ve Dünya'daki yaşam için çok farklı bir dizi feci etkiye neden olacaktır.

2. BİYOLOJİK SİLAHLAR

Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve bunun da binlerce insanın ölümüyle sonuçlanacağını öngördüğü iddia edildi. . 

Ancak, Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.

3. GÜNEŞ TSUNAMİSİ

Bulgar kahinin bir başka tahminini ise Dünya gezegeninde daha önce hiç görülmemiş bir ölçekte büyük bir Güneş fırtınasının yaşanacağı oluşturuyor.

Güneş fırtınası sebebiyle, Dünya üzerindeki elektrik ve internet sistemleri zarar görebilir, ayrıca uzaydaki istasyonlar, uydular ve astronotlar da güneş fırtınasından olumsuz etkilenebilir. Ancak, Baba Vanga'nın öngördüğü bu daha güçlü Güneş fırtınaları, tüm teknolojik sitemlere yıkıcı bir şekilde zarar verecek sistem. Bazı uzmanlar bu boyutta patlamaların dünyayı karanlık çağlara yeniden döndürebileceğini belirtiyor.

4. LABORATUVAR BEBEKLERİ

Baba Vanga’nın 2023 için son iddiasını,  yasaklanacağını tahmin ettiği doğal insan doğumlarının sona ermesini içeriyor. Buna göre, hükümet liderlerı tüm insan yaşamının bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi çağrısında bulunacak.

Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verirken, ebeveynler de saç rengi ve göz rengi gibi özelliklerini ve görünüşlerini özelleştirebilecekler.

5. NÜKLEER FELAKET

2023 için yaptığı pek çok öngörü arasında, Baba Vanga’nın potansiyel bir nükleer santral patlaması konusunda uyardığı öne sürüldü. Bu ürkütücü tahmin, Çernobil felaketiyle ilgili diğer tahmininin ardından geldi. Bu kehanet, özellikle Rusya ve Ukrayna savaşının yaşandığı bu dönemde oldukça korku verici. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için her türlü silahı kullanacağını söylemesinin ardından dünyada nükleer savaş korkusu arttı. 

PUTİN DÜNYA'NIN EFENDİSİ OLACAK

1979'da yazar Valentin Sidorov ile yaptığı söyleşide Vanga “Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesine dokunulmayacak. Vladimir'in ve  Rusya'nın görkemi. Çok fazla insan kurban edilecek. Rusya'yı kimse durduramaz. Her şey onun tarafından yoldan kaldırılacak ve sadece tutulmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın efendisi olacak” demişti.

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