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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bakan Koca açıkladı: 126 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 80 bine yaklaşıyor

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Türkiye'de bugün sonuçlanan 40.270 test sonucuna göre 4 bin 353 pozitif vaka tespit edildi.
Bakan Koca açıkladı: 126 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 80 bine yaklaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koca’nın açıklamasına göre bugün itibariyle toplam vaka sayısı 78 bin 546’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 769’a yükseldi.

Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

– Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmez kahramanlarıdır.

-Filyasyon sonrası yoğun bakım ihtiyacı yüzde 11’den 4’e indi.

-65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü.

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