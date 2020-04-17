Bakan Koca açıkladı: 126 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 80 bine yaklaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Koca’nın açıklamasına göre bugün itibariyle toplam vaka sayısı 78 bin 546’ya, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 769’a yükseldi.
Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
– Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin görünmez kahramanlarıdır.
-Filyasyon sonrası yoğun bakım ihtiyacı yüzde 11’den 4’e indi.
-65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü.
İyileşen hasta sayımız yakında 10.000'in üzerine çıkacak. Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/JqPKqkeZL6— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 17, 2020
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