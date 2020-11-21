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Bakan Oğuz, Karpaz’da Afet Bölgesinde İncelemede Bulundu

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Karpaz’da afet bölgesine gidererek incelemelerde bulundu, üreticilerle biraraya geldi.
Bakan Oğuz, Karpaz’da Afet Bölgesinde İncelemede Bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Karpaz’da afet bölgesine gidererek incelemelerde bulundu, üreticilerle biraraya geldi.

 

Bakan  Oğuz, doğal afet nedeniyle zarar gören üreticilerin Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan zararlarının ivedilikle tespitlerinin yapılmasının ardından, ödemelerin gerçekleşeceğini belirtti . Bakan Oğuz, doğal afetten etkilenen üreticilerin zararının karşılanması için bakanlık olarak  üzerlerine düşeni yerine getireceklerini kaydetti. Bakan Oğuz, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

Bakan Oğuz’a Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, İskele Kaymakamı   Ertuğrul Toroslu, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ,Yeşilköy Muhtarı Perol Mavili, Sipahi köyü Muhtarı Göksal Hacı Hasanoğlu, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duvarcı , Genal Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Bakanlık yetkilileri eşlik etti.

 

Doğal afet nedeniyle meydana gelen tarımsal alanda ve hayvan barınaklarındaki  zarar - ziyanlar incelendi. Bitkisel ve hayvansal zararlar kapsama giren konularda bilgi verilerek, üreticiler bugün de açık olan Yenierenköy Tarım ve Hayvancılık dairelerine yönlendirildi.

 

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