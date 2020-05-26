Bakan Oğuz, Orman Dairesi yangın hazır kuvvet ekipleri ve yangın kule gözcüleriyle biraraya geldi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Ramazan Bayramı’nın son gününde Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet ekiplerine (YHK) ve yangın kule gözcülerine bayram ziyaretinde bulundu.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Oğuz, Tepebaşı bölgesinde soğutma çalışmaları yapan personelle bir araya gelerek bilgi aldı; çalışanların bayramını kutladı.

Bakan Oğuz, Yeşilköy, Kantara ekip - kule, Alevkaya ekip, Küçükerenköy, Çatalköy ekip -kule, Karşıyaka ekip- Kule Koruçam ekip ve kuledeki YHK ekiplerine de bayram ziyaretlerinde bulunarak, ekiplerin bayramını kutladı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Orman yangınları ile ilgili hassas dönemin devam ettiğini belirten Bakan Oğuz, bu konuda vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Bakan Oğuz, meydana gelebilecek orman yangınları ile olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması yönünde uyarıda bulunarak, personelin görevinin önemini ve hassasiyetini göz önünde bulundurarak çalışmasının önemini vurguladı.

Bakan Oğuz, vatandaşlara bulundukları yerde yangın veya duman görmeleri durumunda Alo 177 Orman Yangın hattını aramaları çağrısı da yaptı.