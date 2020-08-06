Bakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 993 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı .
Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
6 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 993
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-9
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 77.968
Toplam Vaka Sayısı- 163
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 135
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 24
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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