  • BIST 8355.25
  • Altın 1667.698
  • Dolar 27.7349
  • Euro 29.4806
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAB, ozon tabakasına zarar veren maddelerin kullanımını azaltacak

Bakan Tekin: Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapabiliriz

»
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili öğretmenlerden, öğrencilerden ve velilerden bir talep gelmesi durumunda gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi.
Bakan Tekin: Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapabiliriz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ara tatillerin kaldırılmasıyla ilgili bir durumun söz konusu olmadığını belirten Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda her Genel Müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu söyleyen Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eleştiri, eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok." diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak AK Parti’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne katıldı08 Ekim 2023 Pazar 09:27
  • AKP’de Binali Yıldırım sürprizi07 Ekim 2023 Cumartesi 13:13
  • ABD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı, Ankara reddetti06 Ekim 2023 Cuma 14:37
  • Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem04 Ekim 2023 Çarşamba 11:12
  • Bahçeli: Artık 'Kıbrıs Devleti' demek gerekir03 Ekim 2023 Salı 11:32
  • Zeytinburnu'nda istinat duvarı araçların üzerinde çöktü02 Ekim 2023 Pazartesi 10:55
  • TBMM'nin açılmasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı: Canlı bomba kendini patlattı01 Ekim 2023 Pazar 15:08
  • Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı30 Eylül 2023 Cumartesi 10:30
  • Altın Portakal Film Festivali iptal edildi: Kanun Hükmü belgeseli neden tartışma yarattı?30 Eylül 2023 Cumartesi 09:15
  • Yargıtay’ın Gezi Parkı davası kararı Can Atalay’ın milletvekilliğini nasıl etkileyebilir?29 Eylül 2023 Cuma 20:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti