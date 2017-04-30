Başbakan Özügrgün'den 1 Mayıs 1 Mayıs "Bahar ve İşçi Bayramı" mesajı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümet olarak, çalışan ve üreten kesimlerin geleceğine umutla bakmasını sağlama hedefiyle birçok alanda çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 1 Mayıs Bahar ve İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özgürgün mesajında, bahar şenliği havasında kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nın toplumda dostluk ve dayanışmayı artırması, birlik ve beraberliği pekiştirmesi bakımından çok anlamlı bir gün olduğunu vurgulayarak, bu günün özüne ve anlamına yaraşır bir şekilde, huzur ortamında kutlanması konusunda tüm kesimlerin sorumluluk içerisinde davranacaklarına inanç belirtti.

Hükümet olarak, toplumun tüm çalışan ve üreten kesimlerinin geleceğine umutla bakmasını sağlama hedefiyle birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başbakan Özgürgün, ”Ülkemizde her kesimin daha çağdaş şartlarda bir çalışma yaşamına kavuşturulması, ülkemizin kalkınarak hızla değişen ve gelişen dünya standartlarıyla uyumlu hale gelmesini sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır” dedi.

Başbakan Özgürgün mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki huzur, istikrarın artırılması ve bu sayede ekonomimizin ve devletimizin güçlenmesi adına, halkımızın çalışan ve üreten tüm kesimlerinin beklenti ve taleplerinin karşılanması, sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli adımlar atılacaktır.

Şartlar ne olursa olsun emeğin ve alın terinin değerinin bilinciyle, sağduyulu tavrımızı koruyarak, karşılıklı anlayış, uzlaşı ve diyalog içerisinde hareket edildiği sürece tüm sorunların üstesinden gelinebileceği inancındayım.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin her yanında çalışan, üreten, emek veren tüm çalışanların ve halkımızın 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı’nı kutlarım”.