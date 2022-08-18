  • BIST 2.980,00
  • Altın 1017.321
  • Dolar 17.9588
  • Euro 18.2532
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Başbakan Üstel, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u kabul etti

» »
Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü.
Başbakan Üstel, TC Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u kabul etti

Bazı temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 16.30’da Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edildi.  Başbakanlık’ta yer alan görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra bazı bürokratlar hazır bulundu.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Başbakan Ünal Üstel ile görüşmesinin ardından, saat 18.00’de YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’de “Gol Atan Cepheye” Belgeseli Galasına katılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar:Doğu Akdeniz’de değişen konjonktür ve gelişmelere bağlı olarak önemli bir Türk devletine sahibiz. İşte bu şehitlerimizden dolayıdır17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:03
  • HP'de Jale Refik Rogers ve Ayşegül Baybars’ın da bulunduğu MYK görevden alındı!17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:56
  • KTSO başkanı :Kamacıoğlu: “Gazimauğsa’da planlanan sanayi bölgesinin; GÜNSEL ve otomotiv yan sanayi girişimlerini kapsayacak şekilde serbest bölge olarak ilan edilmesi için girişimlerde bulunacağız.”17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:43
  • Genel Tarım Sigortası Fonu’nun duyurusu17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:38
  • Tiyatro Lefkoşa’da sokağa indi, yüzlerce yürek ayakta alkışladı17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:36
  • Tatar: Türkiye'nin güçlü desteği ile KKTC bugünlere geldi17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:15
  • Öztürkler: “yarım asırdan fazladır güncellenmeyen eski yasa ile ileriye gidilmesi mümkün değildir ''17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:13
  • Zorlu Töre: Meclis’in itibarıyla oynayan CTP’li milletvekilleri var17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:27
  • Lefkoşa Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi ve Girne Sürüş Ehliyetleri Birimi’ndeki grev sürüyor17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:26
  • Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan Avustralya’nın Victoria Eyaleti Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Natalie Süleyman’a kutlama17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti