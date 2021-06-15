Başbakan yardımcısı Arıklı bu kez kendisini eleştirenlere KÖPEK benzetmesi yaptı!

Arıklı bu kez kendisini eleştirenlere KÖPEK benzetmesi yaptı!

İşte Başbakan yardımcısı Erhan Arıklı'mnın açıklaması;

Bazı kişiler ülkede yaşanan her olumsuzluk karşısında bir şekilde beni ve YDP yi hedef alıyor...

En son bir öğrencinin kanaat notu ile hakkının yenilmesi olayında buna benzer bir yaklaşım yaşadık. Birileri bu öğrenciye sahip çıkmadığım gerekçesi ile bana veryansın ediyor...

Aklıma bir kıssa geldi.

Hz. Musa bir evin önünden geçerken evin köpeği yırtınırcasına kendisine havladığını görüyor.

Hz. Musanın bir özelliği de hayvanlarla konuşabiliyor olması. Köpeğe dönüp; "Sen beni tanımıyor musun ki bu şekilde havlıyorsun?" diye soruyor.

Köpek diyor ki;"Seni elbette tanıyorum. Senden bir zarar gelmeyeceğini de biliyorum. Ama sana havlamazsam sahibim bana ekmek vermez"...