  • BIST 1.455
  • Altın 512,738
  • Dolar 8,5486
  • Euro 10,3761
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

Başbakan yardımcısı Arıklı bu kez kendisini eleştirenlere KÖPEK benzetmesi yaptı!

» »
Başbakan yardımcısı Arıklı bu kez kendisini eleştirenlere KÖPEK benzetmesi yaptı!
Başbakan yardımcısı Arıklı bu kez kendisini eleştirenlere KÖPEK benzetmesi yaptı!

Arıklı bu kez kendisini eleştirenlere KÖPEK benzetmesi yaptı!

İşte Başbakan yardımcısı Erhan Arıklı'mnın açıklaması;

Bazı kişiler ülkede yaşanan her olumsuzluk karşısında bir şekilde beni ve YDP yi hedef alıyor...

En son bir öğrencinin kanaat notu ile hakkının yenilmesi olayında buna benzer bir yaklaşım yaşadık. Birileri bu öğrenciye sahip çıkmadığım gerekçesi ile bana veryansın ediyor...

Aklıma bir kıssa geldi.

Hz. Musa bir evin önünden geçerken evin köpeği yırtınırcasına kendisine havladığını görüyor.

Hz. Musanın bir özelliği de hayvanlarla konuşabiliyor olması. Köpeğe dönüp; "Sen beni tanımıyor musun ki bu şekilde havlıyorsun?" diye soruyor.

Köpek diyor ki;"Seni elbette tanıyorum. Senden bir zarar gelmeyeceğini de biliyorum. Ama sana havlamazsam sahibim bana ekmek vermez"...

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yine Kıb-Tek Yine usulsüzlük! ‘İptal ettim’ dedi ama iptal yok! Firma tazminat istiyor!15 Haziran 2021 Salı 10:45
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan Covid-19 pozitif vaka15 Haziran 2021 Salı 10:34
  • Bazı bölgelerde narenciye ve muz ağaçlarında fırtına nedeniyle meydana gelen zararlarla ilgili hazırlanan listeler askıya alındı. İşte o bölgeler!15 Haziran 2021 Salı 10:23
  • Öğretmenlerin Aşılanmasına Yarın Başlanıyor, Peki Ama Hangi Aşı?15 Haziran 2021 Salı 10:18
  • Denktaş, ülkedeki sendikal anlayışı eleştirdi15 Haziran 2021 Salı 10:09
  • Çavuşoğlu Torpilli Hellim Dağıtımı Konusunda Açıklama Yaptı15 Haziran 2021 Salı 10:05
  • Özersay: Çanakkale kampları yapılabiliyorsa, telafi eğitimi de yapılabilir15 Haziran 2021 Salı 09:58
  • Özyiğit'ten Arıklı'ya: Yakıt ihalelerini neden iptal ettiniz?15 Haziran 2021 Salı 09:52
  • Meclis Genel Kurulu’nun dünkü oturumu dün akşam saat 21.00 sıralarında sona erdi15 Haziran 2021 Salı 09:42
  • KTOEÖS: Emekçilerin Örgütlerine Saldırmaktan Vazgeçin!15 Haziran 2021 Salı 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti