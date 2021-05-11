Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı KKTC’nin Yerli Otomobili “GÜNSEL”i Test Etti.

KKTC'nin Yerli Otomobili “GÜNSEL”i Test Eden Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı: “GÜNSEL’in bir devlet projesi olarak görülmesi gerekiyor. Devlet olarak GÜNSEL’in arkasında durmak boynumuzun borcu.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisleri test sürüş alanında, KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’i test ederek, üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Test sürüşünde Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’ye Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından GÜNSEL Üretim Tesislerini de gezen Bakan Arıklı ve beraberindeki heyet, GÜNSEL’in seri üretim çalışmaları ve aracın geliştirme süreci ile ilgili detaylı bilgiler aldı. Açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, GÜNSEL’in KKTC ekonomisinin önünü açacağını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı: “GÜNSEL, KKTC ekonomisinin önünü açacak.”

GÜNSEL'in Kıbrıs Türkleri adına gurur duyulacak bir üretim olduğunu söyleyen Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “İnşallah KKTC ekonomisinin önünü açacak” değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, “GÜNSEL, dışarısıyla rekabet edebileceğimiz en önemli ürünümüz olarak ülkemizin en önemli ihracat kalemi haline gelecek. Bu yönüyle GÜNSEL'in bir devlet projesi olarak görülmesi gerekiyor. Devlet olarak sonuna kadar GÜNSEL’in arkasında olmak boynumuzun borcu” ifadesini kullandı.

GÜNSEL B9’un performansını da “harika” olarak nitelendiren Arıklı, “Sürerken çok heyecanlandım ve mutlu oldum dedi. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Sayın Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum…”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı GÜNSEL Üretim Tesisleri’nde karşılayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, test sürüşü sırasında da Başbakan Yardımcısı Arıklı’ya eşlik etti. GÜNSEL Üretim Tesisleri’ni gezdirirken aracın üretim aşamaları ve seri üretim çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Başbakan Yardımcısı Arıklı’ya GÜNSEL’e yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti.