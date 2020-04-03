Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi yeni önerilerini Tatar’a sundu

Başbakanlık Covid 19 Koordinasyon Konseyi bugün ikinci toplantısını Dr Sibel Siber’in başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Dr. Hakan Dinçyürek, Dr Erden Aşardağ ve Dt. Ahmet Özant katıldı.
Ayrıca Moleküler biyoloji uzmanı milletvekili Jale Refik Rogers ve Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Tayfun Çanakcı toplantıda davetli olarak yer aldı.
Yaklaşık 4 saat süren toplantıda ortaya çıkan yeni öneriler Başbakan Ersin Tatar’ın bilgisine sunuldu.
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