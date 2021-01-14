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Basın-Sen'den Tatara:Nefret suçu işlediniz!

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Basın Emekçileri Sendikası bir açıklama yayınladı
Basın-Sen'den Tatara:Nefret suçu işlediniz!

Basın Emekçileri Sendikası bir açıklama yayınladı:

İfade ve düşünce özgürlüğüne değer vermeyen, kendisine yöneltilen eleştirilere

hakaretle karşılık veren bir kişinin bırakınız makam, memlekette söz sahibi bile olması ülkemiz için büyük kayıptır!

Ne yazık ki bu bağlamda kayıpların en büyüğünü de en tepedeki makamda yaşadığımıza dün bir kez daha tanıklık ettik. Gazeteci Esra Aygın’ın kendisine yönelttiği eleştiriyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Ucuz” ve “Onursuz” olarak nitelendirmesi tarafımızca kabul edilemezdir. En ufak bir eleştiriye dahi tahammülü olmayan bu zihniyetin 22 Ocak 2018’de Afrika Gazetesi’ne linç girişimi yapanlarla fotoğraf çektirdiklerini dün gibi hatırlıyoruz. Yine aynı faşistlerle cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde aynı karelerde yer aldıklarını da unutmadık.

En hafif deyimle, Esra Aygın’a yönelik tüm söylemlerini Ersin Tatar’a iade eder, üzerine bir de “Evet, son açıklamanızla etnik köken ayrımı yaparak hem nefret suçu işlediniz hem de Kıbrıs Türk Toplumunun sağlığını hiçe saydınız” eleştirisini de kendisine yöneltiriz!

Saygılarımızla;

Basın Emekçileri Sendikası

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