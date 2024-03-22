  • BIST 9140.7
  • Altın 2248.298
  • Dolar 32.1322
  • Euro 34.8554
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

Basketbol'da ALÜ son şampiyon RDÜ'!yü devirdi

» »
Avrupa Liderlik Üniversitesi Galibiyetle Tanıştı
Basketbol'da ALÜ son şampiyon RDÜ'!yü devirdi

Musmer UniLeague’de 8. hafta mücadelesi bu akşam oynanan tek karşılaşma ile başladı. Haftanın açılış maçında Avrupa Liderlik Üniversitesi, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni 65-55’lik skorla yendi.

Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın genelinde daha etkinli bir oyun ortaya koyan Avrupa Liderlik Üniversitesi, sahadan 65-55’lik skorla galip ayrılmayı başardı.

   Avrupa Liderlik Üniversitesi’nde George Amaranye 18 sayı ve 14 ribaund ile takımının öne çıkan ismi oldu.

 

MAÇ PROGRAMI

27 Mart Çarşamba:

Saat 19:00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (CIU Arena)

1 Nisan Pazartesi:

Saat 20:00 Doğu Akdeniz Üniversitesi-Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Lala Mustafa Paşa Spor Salonu)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alperen Şengün, tarihin en pahalı Türk sporcusu olmaya aday15 Mart 2024 Cuma 10:20
  • Levent Spor ailelerinden, Orhun Mevlit’e cevap, açıklamaları üzdü!14 Mart 2024 Perşembe 21:17
  • Basketbol Federasyonu "Kaos Yaratmaya Çalışanlar" var dedi eski başkan Orhun Mevlit'i işaret etti!14 Mart 2024 Perşembe 09:10
  • Gazimağusa’da Şampiyon Melekler anısına maraton düzenleniyor13 Mart 2024 Çarşamba 16:16
  • Efsane Çetinkaya yeniden Basketbol Büyük erkekler liginde...13 Mart 2024 Çarşamba 09:44
  • Basketbol'da Marmara Disipline Sevk Edildi12 Mart 2024 Salı 08:36
  • Basketbol'da Marmara, Disiplin Kuruluna sevk edildi11 Mart 2024 Pazartesi 12:06
  • Musmer UniLeague’de BAÜ ve DAÜ’nün Günü09 Mart 2024 Cumartesi 22:12
  • Levent Gelişim ve YDÜ Galip09 Mart 2024 Cumartesi 08:57
  • Mike James tarihe geçti08 Mart 2024 Cuma 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti