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Basketbol'da Extend Büyük Erkekler Ligi başlıyor, ilk maç BÜY-Çetinkaya

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Basketbol'da Extend Büyük Erkekler Ligi başlıyor, ilk maç BÜY-Çetinkaya
Basketbol'da Extend Büyük Erkekler Ligi başlıyor, ilk maç BÜY-Çetinkaya

Basketbol Extend Büyük erkekler liginde ilk maç 2 Nisan Salı saat 19:00'da Güzelyurt Spor Salonu'nda Baf Ülkü Yurdu ve Çetinkaya TSK arasında oynanacak.
Ligin 1. haftada oynanacak diğer maçları ise 3 Nisan Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu'na Saat 18'de KOOP Spor - Caesar Larnaka Gençler Birliği ve saat 20'de ise Savoy Marmara- Soyer Aksu maçı ile tamamlanacak.

Açılış İskele'nin
Lig öncesi düzenlenen Ertan Azer kupasını KOOP Sporu yarı finalde 85-51 ve finalde BAF Ülkü Yurdunu 68-51 mağlup eden İskele temsilcisi Caesar Larnaka Gençler Birliği kazandı.

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