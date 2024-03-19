Basketbol'da genç Soyer tecrübeli Marmara'yı devirdi, yarı finale uzandı

Yer: NEU RA 25 Salonu
Hakemler: Nusret Surdar, ULVİYE Beşe, Şerife Tıbık
Savoy Marmara: Derviş (3), Kıyal (1), Hamit (17), Günay, Fuat (16), Enock, Ramiz (20), Moore (8)
Soyer Aksu: Almin, Mehmet, Deniz (1), Hugor (5), İlhan (20), Altay (4), Bilan, Gedeon (18), Klavash (11), Atila (12)
1.. periyot: 21-21
İlk yar: 34-39
3.periyot: 49-52
Ertan Azer Turnuvasında erkeklerde Soyer Aksu yarı finale yükseldi.
NEU RA 25 Spor Salınu’nda oynanan maçta Soyer Aksu, Savoy Marmara’yı 71-65 yendi ve yarı finalde Baf Ülkü Yurdu’nun rakibi oldu.
Maçta Savoy Marmara’dan Ramiz ile Soyer Aksu’dan İlhan 20 sayı ile maçın en skorer ismi oldular.
Turnuvanın yarı finalleri 20 Mart Çarşamba akşamı oynanacak.
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