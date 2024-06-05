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Basketbol'da zirveyi belirleyecek maç: Marmara – Gençler Birliği, Atatürk’te

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Extend Erkekler Ligi’nde 8. Hafta liderlik kapışmasına sahne olacak. Lider Caesar Larnaka Gençler Birliği, ikinci sırada yer alan Savoy Marmara’ya konuk olacak. Maç saat 20.00’de
Basketbol'da zirveyi belirleyecek maç: Marmara – Gençler Birliği, Atatürk’te

Lider Caesar Larnaka Gençler Birliği, ikinci sırada yer alan Savoy Marmara’ya konuk olacak. Maç saat 20.00’de

Extend Erkekler Ligi’nde 8.haftanın açılış maçında zirve mücadelesi veren lider Caesar Larnaka Gençler Birliği bu gece deplasmanda ikinci sırada yer alan savoy Marmara’ya konuk olacak.

Maç Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak. Ligin ilk devresinde oynanan maçı Caesar Larnaka Gençler Birliği 57-51 kazanmıştı.

DAÜ’nün konuğu Levent

Extend Kadınlar Ligi’nde Doğu Akdeniz Üniversitesiş bu gece yenilgisiz lider Levent’I konuk edecek.

Ligde oynadığı maçların tümünü kazananLevent bu gece üçüncü sırada yer alan Doğu AKdeniz Üniversitesi ile Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda 19.00’da mücadele edecek.

U 16 Erkeklerde tek maç

Damdelen Petrol U 16 Erkekler Ligine tek maçla devam edilecek.

Soyerspor ile Caesar Larnaka Gençler Birliği saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda kraşılaşacaklar.

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