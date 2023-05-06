Batı, İran’ı ‘nükleer krizi yeniden alevlendirmekle’ suçladı

ABD ve Avrupalı müttefikleri Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Çin ile artan gerilimlerle başa çıkmakla mücadele ederken, İran’ı nükleer krizi yeniden alevlendirmekle suçladı.

Avrupalı kaynaklara atıfta bulunan Reuters haber ajansı, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın, Tahran’ın nükleer silah üretimine yakın oranlarda uranyum zenginleştirme sürecine devam etmesi durumunda İran’a BM yaptırımlarının yeniden uygulanacağı konusunda uyardığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) müfettişleri, İran’ın Fordo Nükleer Tesisi’nde yüzde 83,7 saflıkta uranyum parçacıkları bulduklarını açıkladıktan sonra Batının endişesi Şubat ayında daha da arttı. Kaynaklar, üç ülkenin dışişleri bakanlarının geçen yıl tehditte bulunduğunu söyleyerek, bu ülkelerin İran’ın bomba yapımında kullanılan miktarın yüzde 90’ına ulaştığı yönündeki korkularını doğruladığını belirtti.

İranlı üst düzey bir nükleer yetkili, Tahran’ın BM yaptırımlarına boyun eğmeyeceğini söyledi. Yetkili, “Diğer taraflar bunu herhangi bir bahaneyle gündeme getirirse, tüm sonuçlardan onlar sorumlu olacaktır. İran’ın tepkisi Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’ndan çekilmekten nükleer çalışmalarını hızlandırmaya kadar değişebilir” dedi.

Raporun yayınlanması, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Washington’un İsrail de dahil olmak üzere müttefiklerle İran’ı nükleer silah geliştirmekten caydırmak için çalıştığını doğrulamasından saatler sonra geldi. Sullivan, Biden yönetiminin İran nükleer krizine diplomatik bir çözüm aradığını vurguladı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer tehdidinin Kuzey Kore tehdidinden 50 kat daha fazla olduğunu söyledi.