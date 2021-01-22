Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!

Kurumdan yapılan açıklamaya göre Girne – Beylerbeyi trafik ışıkları ve civarında, bugün 6 saat boyunca elektrik kesintisi olacak.
KIB-TEK‘ten kesintinin, 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği duyuruldu.
Öte yandan Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları bölgelerine de, bugün 4 saat boyunca elektrik verilemeyeceği bildirildi.
KIB-TEK’in açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında olacak.
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