  • BIST 3.148,79
  • Altın 991.878
  • Dolar 18.5498
  • Euro 18.0829
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Bazı Bölgelerde Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak

» »
Bazı Bölgelerde Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak
Bazı Bölgelerde Telefon ve İnternet Kesintisi Olacak

 İskele-Mehmetçik arasında bulunan fiber optik kabloda meydana gelen hasarı gidermek için yarın saat 09.00-12.30 arası yapılacak çalışmadan dolayı, bölge santrallerinden hizmet alan abonelerin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacağı duyuruldu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İskele-Mehmetçik arasında  bulunan  fiber  optik  kabloda  yol  yapımı  çalışmasından  dolayı meydana gelen hasarı gidermek amacı ile yarın saat 09:00-12:30 arası çalışma yapılacaktır. Yapılacak olan çalışma esnasında Büyükkonuk-Ziyamet- Mehmetçik-Kaleburnu-Bafra-Yenierenköy-Dipkarpaz bölge santrallerinden hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre: KKTC bundan sonra milli bir devlet olarak yoluna devam edecek30 Eylül 2022 Cuma 13:16
  • ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı’ Nedeni İle Basın Düzenlendi30 Eylül 2022 Cuma 12:35
  • Rahvancıoğlu: Hiçbirimizin Notunu Verecek Olan Türkiye’deki İktidar Değildir30 Eylül 2022 Cuma 12:14
  • Çavuşoğlu: Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız30 Eylül 2022 Cuma 11:50
  • Roberta Metsola: Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece, Avrupa gerçekten bütün olamaz30 Eylül 2022 Cuma 11:43
  • Rum Tarafından Hastalık Yayan Sivrisinek Uyarısı Geldi30 Eylül 2022 Cuma 11:40
  • Kavga Çıktı! 19 Yaşındaki Şahıs Maket Bıçağıyla Yaralandı30 Eylül 2022 Cuma 11:08
  • İş Yeri Adına Tahsil Ettiği Parayı Çaldı30 Eylül 2022 Cuma 11:05
  • Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonuçları Açıklandı30 Eylül 2022 Cuma 11:02
  • 56 Yaşındaki Şahıs İntihar Etti30 Eylül 2022 Cuma 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti