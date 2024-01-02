Belarus'un uzay araştırmaları fonu patatese dönüştü

Belarus hükümeti perşembe açıkladığı kararla uzay araştırmaları için ayrılan fonun yeni bir patates deposu yapımında kullanılacağını duyurdu.

Başkent Minsk'teki Ulusal Bilimler Akademisi'ne gezegen araştırmaları için ayrılan yaklaşık 670 bin dolarlık fonun tarım programına yönlendirileceği açıklandı.

Devlet kurumu Jeoenformasyon Sistemleri'nin başını çektiği uzaktan gözlem projesi Hindistan, Kazakistan, Rusya, Venezuela ve Vietnam gibi ülkelerin işbirliği içinde bir uydu ağı yaratmasını hedefliyordu.

Belarus'un en büyük müttefiki konumundaki Rusya devletinin kontrolündeki RT, bu olayı "Avrupa devleti uzay fonlarını patatese yönlendirdi" başlığıyla dünyaya duyurdu.

RT, Minsk yönetiminin Belarus'un doğusundaki Tolochin konserve fabrikasındaki deponun büyütülmesini önceliklendirdiğini bildirdi. Bu tesislerde şarap, nişasta, kızartmaya hazır patates gibi gıdalar üretiliyor.

Tarımsal kalkınmayı hedefleyen ve 2021-2025 dönemini kapsayan devlet planları çerçevesinde inşa edilecek yeni tesisin maliyetinin 720 bin doları bulması tahmin ediliyor.

20 bin ton patatesi depolayabileceği bildirilen bu tesisin yılda 5 milyon tondan fazla patates üreten Belarus'u rahatlatması bekleniyor.