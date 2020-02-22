  • BIST 116.829
  • Altın 322,014
  • Dolar 6,0825
  • Euro 6,6031
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Benter: İnsan vücuduna virüs girmiş olsa bile zararı önlemiş olacağız

» »
Benter: İnsan vücuduna virüs girmiş olsa bile zararı önlemiş olacağız
Benter: İnsan vücuduna virüs girmiş olsa bile zararı önlemiş olacağız

Dünya’da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, salgının önüne geçecek umut ışığı Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’den geldi.

Benter çalışmalarını TRT Haber’e anlattı.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, salgının önüne geçmek için yapılan bilimsel çalışmalar da devam ediyor.
Koronavirüs için umut olan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter TRT Haber’e konuk oldu, çalışmalarını anlattı.

Virüsün çok ciddi bir şekilde yayıldığını ve yayılmasının da önlenemediğini belirten Prof. Dr.
Benter, şunları söyledi:

“Bizim yapmamız gereken bu virüs vücudumuza girdikten sonra zararını nasıl önleyebiliriz? Benim 1991 yılında Amerika’da Cleveland Clinic Hastanesinde başlattığım çalışmalarda yeni bir sistemi ortaya çıkardık. Bulduğumuz yeni sistemde “angiotensin proteini” var. Biz bu proteini değişik şekillerde çalıştık ve birçok hastalığa da çare olabileceğini gösterdik.
Dünyanın birçok yerinde bu sistemler üzerine çalışıyorlar. Burada virüsle ilgili önemli olan bilgi şudur: Bir virüs vücudumuza girdikten sonra hücrenin içine girebilmesi için bu proteini kullanıyor. Yani angiotensin dediğimiz protein kapı görevi yapıyor. Virüs bu proteine bağlanıyor, hücrenin içine giriyor ve problemleri çıkarıyor. Biz daha önce yaptığımız çalışmalarda bu kapıyı kapatabileceğimiz, bu proteini durdurabileceğimizi gösterdik.
Eğer bu virüsle ilgili çalışmalarda bunu başarıp, bu proteini durdurursak kapıyı kapatmış olacağız. Virüs hücrenin içine giremeyecek ve zarar veremeyecek. Yani insan vücuduna virüs girmiş olsa bile hastalanmayacak, zararı önlemiş olacağız.”

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kıbrıs’ta görüştüklerini söyleyen Prof. Dr. İbrahim Benter, “Sayın Bakanımız Fahrettin Koca ile bu konulardan da konuştuk. Sağ olsun bu çalışmaları çok ciddiye alıyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar, çözüm bulmak istiyorlar. Bu konuda ben de destek verebileceğimi söyledim.İnşallah çalışırız, hem burada, hem Türkiye’de, hem Avrupa ve Amerika’da. Birçok insanın hastalanmasına ve ölümüne neden olan tarihte belki de ilk defa bu kadar ciddi bir problem yaşıyoruz. İnşallah buna bir çözüm buluruz.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran'da koronavirüsten bir ölüm daha: Toplam ölü sayısı 6 oldu, 10 yeni vaka daha tespit edildi22 Şubat 2020 Cumartesi 12:08
  • ABD'de Bu Yıl 105 Çocuk Grip Nedeniyle Can Verdi22 Şubat 2020 Cumartesi 11:37
  • Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 347’ye çıktı22 Şubat 2020 Cumartesi 10:12
  • Genç erkekler yeni başlayan saç kayıplarını erteleyebilirler mi?21 Şubat 2020 Cuma 23:00
  • Ders arası uyku başarıyı arttırıyor21 Şubat 2020 Cuma 22:42
  • En yaygın ruh sağlığı hastalığı depresyon21 Şubat 2020 Cuma 22:31
  • Boyun fıtığı hayatınızı kâbusa çevirmesin!21 Şubat 2020 Cuma 22:10
  • Lazer ile yakın gözlükten kurtulmak mümkün mü?21 Şubat 2020 Cuma 21:58
  • 250 yaşına kadar yaşamak mümkün21 Şubat 2020 Cuma 21:24
  • Koronavirüs için beklenen iyi haber geldi! 'Anahtar' tespit edildi...21 Şubat 2020 Cuma 21:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti