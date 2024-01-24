'Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor'

Suudi Arabistan'ın el İttihad takımında oynayan Fransız futbolcu Karim Bezema'nın kulüpte kendini "baskı" altında hissettiği" ve ayrılmak istediği öğrenildi.

Kulübe yakın bir kaynak, İttihad'ın Fransız oyuncuya, kendisini Suudi Profesyonel Ligi'ndeki bir başka kulübe kiralamayı teklif ettiğini ancak Benzema'nın bu öneriyi reddettiğini dile getirdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kaynak, 36 yaşındaki Bezema'nın, kulüp yönetimi ve Teknik Direktör Marcelo Gallardo ile "hoş olmayan" bir toplantı yaptığını da aktardı.

Habere göre, Benzema'nın toplantıda, "Ittihad'daki mevcut baskı nedeniyle elinden gelenin en iyisini yapamadığını hissettiğini söylediği" ifade edildi.

Forvet oyuncunun yakın çevresi ise iddialara yanıt vermedi.

Geçen yıl Suudi liginin en yüksek profilli transferlerinden biri olan Benzema, sezon ortası tatilinin ardından kulübe 17 gün geç dönmüştü.

Aynı kaynağa göre Benzema o zamandan beri Cidde'de tek başına antrenman yapıyor ve Dubai'de hazırlık kampında olan takım arkadaşlarına katılmasına da "disiplin nedenleriyle" izin verilmiyor.

Bu arada İngiltere'de çıkan haberlere göre Premier Lig kulüplerinden Chelsea, Ballon d'Or Ödülü sahibi oyuncuyu mevcut transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Ancak el Ittihad'ın sahibi Suudi Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) yakın bir kaynak, "Benzema'nın bu ay ayrılması gibi bir seçenek yok" ifadesini kullandı.

Benzema bu sezon Suudi Profesyonel Ligi'nde dokuz gol attı ancak el Nasır'da oynayan ve 20 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo'nun oldukça gerisinde kaldı.

El Ittihad, üst üste aldığı üç yenilginin ardından ligde yedinci sırada yer alıyor.

PIF'in sahip olduğu dört takım arasında en az gol atan ve en çok gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Ligin 7 Şubat'ta yeniden başlaması bekleniyor.