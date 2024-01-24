  • BIST 8090.9
  • Altın 1955.676
  • Dolar 30.2078
  • Euro 32.852
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

'Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor'

» »
Suudi Arabistan'ın el İttihad takımında oynayan Fransız futbolcu Karim Bezema'nın kulüpte kendini "baskı" altında hissettiği" ve ayrılmak istediği öğrenildi.
'Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor'

Kulübe yakın bir kaynak, İttihad'ın Fransız oyuncuya, kendisini Suudi Profesyonel Ligi'ndeki bir başka kulübe kiralamayı teklif ettiğini ancak Benzema'nın bu öneriyi reddettiğini dile getirdi. 

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kaynak, 36 yaşındaki Bezema'nın, kulüp yönetimi ve Teknik Direktör Marcelo Gallardo ile "hoş olmayan" bir toplantı yaptığını da aktardı.

Habere göre, Benzema'nın toplantıda, "Ittihad'daki mevcut baskı nedeniyle elinden gelenin en iyisini yapamadığını hissettiğini söylediği" ifade edildi. 

Forvet oyuncunun yakın çevresi ise iddialara yanıt vermedi. 

Geçen yıl Suudi liginin en yüksek profilli transferlerinden biri olan Benzema, sezon ortası tatilinin ardından kulübe 17 gün geç dönmüştü. 

Aynı kaynağa göre Benzema o zamandan beri Cidde'de tek başına antrenman yapıyor ve Dubai'de hazırlık kampında olan takım arkadaşlarına katılmasına da "disiplin nedenleriyle" izin verilmiyor.

Bu arada İngiltere'de çıkan haberlere göre Premier Lig kulüplerinden Chelsea, Ballon d'Or Ödülü sahibi oyuncuyu mevcut transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Ancak el Ittihad'ın sahibi Suudi Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) yakın bir kaynak, "Benzema'nın bu ay ayrılması gibi bir seçenek yok" ifadesini kullandı. 

Benzema bu sezon Suudi Profesyonel Ligi'nde dokuz gol attı ancak el Nasır'da oynayan ve 20 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo'nun oldukça gerisinde kaldı.

El Ittihad, üst üste aldığı üç yenilginin ardından ligde yedinci sırada yer alıyor. 

PIF'in sahip olduğu dört takım arasında en az gol atan ve en çok gol yiyen takım konumunda bulunuyor. 

Ligin 7 Şubat'ta yeniden başlaması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın futbol liginde Beşiktaş: Erkeği kadın diye oynattılar15 Ocak 2024 Pazartesi 17:35
  • İspanya Süper Kupası Real Madrid'in oldu15 Ocak 2024 Pazartesi 10:29
  • "Miracle Spor TV, Futbol Arenasına Muhteşem Bir Giriş Yapıyor: Barış Kupası'nda 8 Kamera ile Canlı Yayın Heyecanı!"13 Ocak 2024 Cumartesi 18:51
  • Merkez Hakem Kurulu yeni kararlar aldı12 Ocak 2024 Cuma 19:06
  • Fenerbahçe'den Leonardo Bonucci hamlesi08 Ocak 2024 Pazartesi 11:43
  • Yunan basınında Panathinaikos'la ilk galibiyetini alan Fatih Terim'e övgüler: 'Paşa', 'Terim fırtınası'04 Ocak 2024 Perşembe 15:14
  • Arda Güler'in büyük günü03 Ocak 2024 Çarşamba 18:33
  • Northernland Kıbrıs Kupası'nda kuralar çekiliyor02 Ocak 2024 Salı 10:54
  • Real Madrid'den Kylian Mbappe'ye transfer teklifi30 Aralık 2023 Cumartesi 20:40
  • Arda Güler Real Madrid'in antrenmanında yer aldı30 Aralık 2023 Cumartesi 20:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti