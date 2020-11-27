Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti

Türkiye eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Selim Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerini sona erdi.
Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, görevlerinden aflarını talep eden Dr. Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği bildirildi.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadı.
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