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Beş yıl önce kaybolan kedi, ‘evden’ 1931 kilometre uzakta bulundu

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Beş yıl önce kaybolan kedi, ‘evden’ 1931 kilometre uzakta bulundu
Beş yıl önce kaybolan kedi, ‘evden’ 1931 kilometre uzakta bulundu

ABD’nin Oregon eyaletinin Portland kentinde yaşayan Viktor Usov’un beş yıl önce ortadan kaybolan kedisi, evden 1931 kilometre uzakta, sokakta bulundu. ‘Sasha’ adlı siyah kedi, New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe’de bulundu.

Santa Fe Hayvan Barınağı, Sasha’nın sahibine üzerindeki mikroçip sayesinde ulaşıldığını açıkladı. Sasha, bu hafta içinde uçakla Portland’a götürüldü ve sahibine teslim edildi.

Beş yıl önce kedisi kaybolduğunda çok aradığını ancak umudunu yitirdiğini söyleyen Usov, “Onu bulduklarını söylediklerinde inanamadım. Olabilecek en kötü şeyi, öldüğünü düşünüyordum. Barınaktan arayıp durumunun gayet iyi olduğunu söylediklerinde sevinçten havaya uçtum” dedi.

Kedinin o kadar uzağa nasıl gittiği netlik kazanmadı ancak Usov, “Herhalde birilerinin kara yolculuğuna eşlik etti; sanırım bir Amerika macerası yaşamak istemiş” ifadelerini kullandı.

Barınak yetkilileri, kediler kaybolduğunda bulunmaları için mikroçipin büyük önemi olduğunun altını çizerken bir çalışanlarının uçakla kediyi sahibine götürdüğünü duyurdu.

Sasha ve sahibi Usov’un kavuşmasında kediyi ve barınak yetkilisini bedava taşıyan havayolu şirketi American Airlines’ın da katkısı oldu.

 

 

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