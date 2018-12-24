Beş yıla kadar hapis isteniyor: Ahmet Kural 7 Mart’ta hakim karşısında

Şarkıcı Sıla’yı darpla suçlanan oyuncu Ahmet Kural hakkında beş yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşma 7 Mart’ta görülecek
Sıla, eski sevgilisi Kural’dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Kural ise Sıla’nın suçlamalarını kabul etmemişti.Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Kural’ın ‘hakaret’, ‘tehdit’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından beş yıla kadar hapsi istenmişti.
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