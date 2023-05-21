Beşiktaş Adana Demirspor’u farklı yenerek müthiş serisini sürdürdü

Deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini farklı mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürürken, galibiyet serisi de yakaladı. Müthiş bir tempoda oynanan karşılaşmada beş gol atıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Müthiş bir tempoya sahne olan karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazandı. Ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça çıkaran Beşiktaş, üst üste 6. galibiyetini aldı. Adana Demirspor’un 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren gollerini 45+4. ve 90+5’te penaltıdan Vİncent Aboubakar, 46. dakikada Gedson Fernandes, 73. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Adana Demirspor’un tek golü 19. dakikada Younes Belhanda’dan geldi.

Bu galibiyetle Beşiktaş puanını 74 yaparak maç fazlasıyla ligde ikinci sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 63 puanda kaldı.

İLK GOL TAÇTAN GELDİ

Adana Demirspor, Younes Belhanda’nın golüyle 19. dakikada öne geçti. Sağ kanattan kullanılan taç atışı sonrasında Omar Colley’den seken topu ceza alanında önünde bulan Younes Belhanda, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok’un yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

45+4’TE BERABERLİK GOLÜ

Beşiktaş bu gole ilk yarının uzatma dakikalarında karşılık verdi. Vincent Aboubakar, 45+4. dakikada kaydettiği golle takımına beraberliği getirdi. Amir Hadziahmetovic’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği uzun ortasında topla buluşan Vincent Aboubakar, sol çaprazdan gelişine yakın köşeye yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ertaç Özbir’in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İkinci yarı adeta golle başladı. Beşiktaş, Gedson Fernandes’in 46. dakikadaki golü ile maçta öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gedson Fernandes’in, ceza alanına girerek sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Ertaç Özbir’in yanından uzak köşede ağlarla buluştu.

SON İKİ GOL PENALTIDAN

Beşiktaş Cenk Tosun’un 73. dakikada penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş’ın kullandığı kornerde Cherif Ndiaye’nin, Romain Saiss’e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Cenk Tosun, yaptığı vuruşla kaleci Ertaç Özbir ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Beşiktaş penaltıdan bir gol daha buldu. Ertaç Özbir’in, Gedson Fernandes’e ceza alanı içinde yaptığı kontrolsüz müdahale sonrasında hakem Mustafa Kürşad Filiz, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Vincent Aboubakar, yaptığı vuruşla kaleci Ertaç Özbir’in solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.