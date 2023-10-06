Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi sona erdi, yeni teknik direktör kim olabilir?

Beşiktaş, deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş’in görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Beşiktaş, yedi haftası oynanan Süper Lig’de topladığı 13 puanla dördüncü sırada.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise oynadığı iki maçta bir beraberlik ve bir mağlubiyet elde etti.

Dün UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İsviçre temsilcisi Lugano’ya evinde 3-2 yenilen siyah beyazlı takım yönetimi, maç sonunda olağanüstü toplantı yapmıştı.

"Kan değişikliğine ihtiyaç var"

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Şenol Güneş’in dün oynanan Lugano maçının ardından Ahmet Nur Çebi'yle görüştüğü belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden teknik direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

"Şenol Güneş’e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Yeni teknik direktör Sergen Yalçın olur mu?

Güneş'in istifasının ardından Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olabileceği sorusu hemen akıllara geldi.

"Herkesin aklına gelen ilk isim Sergen Yalçın. Kuruldan sonra netlik kazanacaktır; ancak büyük bir yabancı hocanın getirilme durumu da var" diyen Yetiş, "Bu şartlarda en doğru karar, kulüple büyük başarı yaşamış Sergen Yalçın olacaktır. Ancak Yalçın olmazsa, yine Türk bir hoca tercih edilmeli diye düşünüyorum. Burada da diğer seçenek olarak Rıza Çalımbay ön plana çıkıyor" şeklinde konuştu.

Genel kurula kadarki belirsizlik sürecinin Beşiktaş'ın lig ve Avrupa yarışından erken kopması anlamına gelip gelmediğine dair, "Beşiktaş taraftarı halihazırda takımlarını zaten ligde havlu atmış olarak görüyor. Halbuki daha bunu söylemek için çok erken; ancak camiada bir umutsuzluk havası hakim" diyen Yetiş, "Güneş’in yokluğunda geçici olarak Burak Yılmaz’ın görevde olması bekleniyor. Böyle olursa ben Beşiktaş’ın çok büyük bir hasar alacağını düşünmüyorum. Ancak teknik direktör belirsizliği derhal çözülmeli" sözlerini ekledi.