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Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Aboubakar’ın korkutan ortaklığı

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Beşiktaş, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar’ın fileleri havalandırdığı 15 lig maçının sadece birini kaybederken ikisinde berabere kaldı. Bu ikili ligdeki sınavlarda toplam 23 gol attı.
Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Aboubakar’ın korkutan ortaklığı

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinden sonra ortak olabilen Beşiktaş'ı hücumda iki oyuncu sırtlıyor. Bu futbolcular, bugün Adana Demirspor deplasmanında en büyük koz olacak.

Aboubakar, ligde 13 maçta forma giyerken 10 golünü son 9 karşılaşmada rakip filelere gönderdi. Cenk Tosun ise sadece golleriyle değil, pozisyon üretkenliği ile de büyük katkı veriyor. Siyah-beyazlılar, Cenk ve Aboubakar'ın gol attığı 15 lig maçında sadece bir kez mağlup olurken (Galatasaray 2-1), iki kez de berabere kaldı (Trabzonspor 2-2, Karagümrük 1-1).

Bu ikilinin attığı gol attığı 12 maçta Kartal 36 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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