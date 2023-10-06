  • BIST 8494.24
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABritanya benzinli ve dizel otomobillerin satışına yasağı beş yıl erteleyecek

Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifa etti

» »
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrıldığını açıkladı.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifa etti

Konferans Ligi'ndeki 3-2'lik Lugano mağlubiyeti sonrası yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş bir araya gelmişti. 

Yapılan toplantı sonrasında ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün Şenol Güneş'ten ayrılık kararı geldi. 

Tecrübeli teknik direktör görevinden istifa etti. 

Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı alındığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'ın zaferi İngiltere basınında: 'Otuz yıl sonra Manchester United cehennemi gördü, fakat İstanbul'da değil kendi sahasında'04 Ekim 2023 Çarşamba 17:40
  • KTSYD, Tekin ve Özen’in katılımlarıyla seminer düzenleyecek04 Ekim 2023 Çarşamba 15:50
  • Dünyadaki ilk futbol müzesinde Türk futbolu da tanıtılacak04 Ekim 2023 Çarşamba 13:35
  • KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan istifa etti04 Ekim 2023 Çarşamba 11:36
  • Barcelona genç yıldızı Lamine Yamal ile sözleşme yeniledi03 Ekim 2023 Salı 10:50
  • Zaha: Manchester United'ın canını yakabilecek oyuncularımız var03 Ekim 2023 Salı 10:44
  • Kenan Koçak Milli Takım'da yaşanan tüm süreci anlattı02 Ekim 2023 Pazartesi 10:59
  • Futbol'da Maçlar 15’e alındı02 Ekim 2023 Pazartesi 09:40
  • Çetinkaya ikinci haftadan görevden alma! Çetinkaya seri mağlubiyete bağladı...30 Eylül 2023 Cumartesi 14:42
  • Başakşehir sezona kötü başladı29 Eylül 2023 Cuma 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti