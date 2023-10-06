Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifa etti

Konferans Ligi'ndeki 3-2'lik Lugano mağlubiyeti sonrası yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş bir araya gelmişti.
Yapılan toplantı sonrasında ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün Şenol Güneş'ten ayrılık kararı geldi.
Tecrübeli teknik direktör görevinden istifa etti.
Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı alındığını açıkladı.
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