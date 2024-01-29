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Beşiktaş'ta taraftar artık isyan etti!

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Beşiktaş kötü gidişe Fernando Santos ile de dur diyemezken, son oynanan Sivasspor mücadelesinde alınan 1-0'lık mağlubiyet taraftarın sabrını taşırdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından takıma ve yönetime tepki gösterdi.
Beşiktaş'ta taraftar artık isyan etti!

Süper Lig'de son oynadığı Sivasspor mücadelesinden de 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta maçın ardından tribünde bulunan taraftarlar oyunculara ve yönetime tepkide bulundu.

"TESİS Mİ BASALIM, FUTBOLCU MU DÖVELİM"
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından taraftarlar "Söyleyin bizlere, taraftar ne yapsın. Futbolcu mu dövsün, tesis mi bassın!" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

GOL DAHİ ATAMADILAR
Beşiktaş, ligde son 3 haftada galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte Pendikspor ve Sivasspor'a kaybeden siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'la ise berabere kaldı.

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