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Beyarmudu'da İş Kazası: Vinç Araçla Yapılan Taşıma Sırasında İşçi Yaralandı

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Beyarmudu'da Vinç İş Kazası: İşçi Başına Savrulan Malzemeyle Yaralandı
Beyarmudu'da İş Kazası: Vinç Araçla Yapılan Taşıma Sırasında İşçi Yaralandı

Beyarmudu'da Vinç Kazası: İşçi Yaralandı

02 Nisan 2024 tarihinde, Beyarmudu'da bir işyerinde yaşanan acı bir olayda, GKRY bölgesinde ikamet eden Florin TECUCEANU (E-44) adlı bir işçi, vinç aracını kullanarak önceden hazırlanmış bir konteyner evin naklini gerçekleştirmekteydi. Ancak, taşıma işlemi sırasında konteyner evin üzerinde bulunan alçıpan ve profil demirden mamul bir parça kesilerek savruldu ve Florin TECUCEANU'nun başına isabet etti. Bu durum, Florin TECUCEANU'nun yaralanmasına neden oldu.

Hızla müdahale edilmesi gereken bu acil durumda, Florin TECUCEANU adı edilen ambulansla GKRY bölgesindeki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Ancak, olayın ardından soruşturma başlatıldı ve detaylı inceleme devam etmektedir. Bu üzücü kaza, iş güvenliği önlemlerinin öneminin bir kez daha vurgulanmasına sebep oldu.

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