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Beyaz Saray, NASA'ya Ay saatini belirlemek için görev verdi, Ay'da zaman daha hızlı akıyor

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NASA'nın Koordineli Ay Saati (LTC) olarak adlandırılan saati ayarlamak için 2026 yılının sonuna kadar zamanı var.
Beyaz Saray, NASA'ya Ay saatini belirlemek için görev verdi, Ay'da zaman daha hızlı akıyor

ABD’de Beyaz Saray yönetimi, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) Ay'da saatin belirlenmesi için talimat verdi.

ABD Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi (OSTP) başkanı tarafından gönderilen bir notta, uzay ajansından Ay merkezli bir zaman referans sistemi oluşturmak için diğer ABD kurumları ve uluslararası kurumlarla birlikte çalışması istendi.

NASA'nın Koordineli Ay Saati (LTC) olarak adlandırılan saati ayarlamak için 2026 yılının sonuna kadar süresi var.

Bu tam olarak Dünya'daki gibi bir zaman dilimi değil, Ay için tam bir zaman referansı çerçevesi çizmek amacıyla yapılıyor.

Ay'da zaman daha hızlı akıyor

Ay'da daha az yer çekimi olduğundan, orada zaman Dünya'ya kıyasla biraz daha hızlı akıyor.

LTC, aşırı hassasiyet gerektiren Ay uzay araçları ve uydular için bir zaman tutma kriteri sağlayacak.

NASA'nın üst düzey iletişim ve navigasyon yetkilisi Kevin Coggins, "Ay'daki atom saati, Dünya'daki saatten farklı bir hızda işleyecektir. Ay ya da Mars gibi başka bir cisme gittiğinizde her birinin kendi kalp atışına sahip olması mantıklı geliyor" dedi.

Nasa'nın, Eylül 2026'dan itibaren Artemis programı aracılığıyla Ay yüzeyine astronot misyonları gönderme planları var; bu program aynı zamanda Mars'a yapılacak gelecekteki misyonlar için zemin hazırlamaya yardımcı olabilecek bilimsel bir Ay üssü kurmayı içeriyor.

Bu çabaya düzinelerce şirket, uzay aracı ve ülke katılıyor.

Bir OSTP yetkilisi Reuters'e, birleşik bir Ay zamanı standardı olmadan, uzay araçları arasındaki veri aktarımlarının güvenli olmasını ve Dünya, Ay uyduları, üsler ve astronotlar arasındaki iletişimin senkronize olmasını sağlamanın zor olacağını söyledi.

Yetkili, zamandaki tutarsızlıkların Ay üzerinde veya yörüngesindeki konumların haritalandırılmasında ve konumlandırılmasında da hatalara yol açabileceğine dikkat çekti.

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