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Beyaz Saray’dan Kremlin’e yanıt: Gülünç

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Beyaz Saray, Kremlin'e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların arkasında Washington'ın olduğu iddiaları 'gülünç' olarak nitelendirerek bu saldırılarda ABD'nin hiçbir bir dahlinin olmadığını bildirdi.
Beyaz Saray’dan Kremlin’e yanıt: Gülünç

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, katıldığı farklı televizyon programlarında Kremlin’e insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“YALAN SÖYLÜYOR”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, İHA’larla yapılan saldırılar nedeniyle ABD’yi suçlayarak ‘bu tür kararların Kiev’de değil Washington’da alındığı’ şeklindeki açıklamasıyla ilgili Kirby, Peskov’un ‘yalan söylediğini’ ifade etti.

Kirby, “Açıkçası bu gülünç bir iddia. ABD’nin bununla hiçbir ilgisi yok.” dedi ve saldırıların arkasında kimin olduğuna dair bilgilerinin olmadığını kaydetti.

Liderlere yönelik saldırıları onaylamadıklarını belirten Kirby, Ukrayna’nın kendi toprakları dışında saldırılarını da desteklemediklerini söyledi.

“HÂLÂ NE OLDUĞUNU TAM OLARAK BİLMİYORUZ”

Kirby, ABD’nin bu saldırıda herhangi bir dahlinin olmadığını vurgulayarak saldırıyla ilgili de “Hâlâ ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz.” dedi.

Ukrayna’ya kendisini savunurken veya yürüttüğü operasyonlarla ilgili herhangi bir şeyi dikte etmediklerini savunan Kirby, bu savaşta ‘saldırganın’ Rusya olduğunun altını çizdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya destek veren ülkelere sabotaj girişiminde bulunabileceğine ve NATO’nun kritik altyapı sistemlerine zarar verebileceğine ilişkin haberlerle ilgili Kirby, “Bizi bunun olacağına inandıracak özel bir istihbarat veya bilgiye sahip değilim. Ama meseleyi kesinlikle elimizden geldiğince izliyoruz.” dedi.

Kirby ayrıca ABD Savunma Bakanlığı’ndan sızan Ukrayna ile ilgili belgeler konusunda Ukraynalı liderlerle görüştüklerini aktardı. Kirby, Ukrayna’nın ülke içinde saldırı operasyonları yürütürken ihtiyaç duyduğu hemen hemen her şeye sahip olduğunu ve ek yardımlarla bu ülkeye destek olduklarını belirtti.

Kremlin, dün, Ukrayna’nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin Sarayı’ndaki konutuna gece İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

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