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Beyrut'taki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi

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Beyrut'taki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi
Beyrut'taki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 113'e yükseldiğini açıklarken, "Yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var" dedi.

3 gün ulusal yas ilan edildi

En az 113 kişinin ölümü, 4 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamadan sonra ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı. Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u bir "afet bölgesi" ilan etti ve Beyrut'ta 2 hafta süreli olağanüstü hâl ilan edildi. 

Beyrut Valisi: Yaklaşık 300 bin kişi evsiz kaldı

Beyrut Valisi, şehrin yarısının patlamadan hasar gördüğünü ve yaklaşık 300 bin kişinin evsiz kaldığını söyledi. Valinin tahminlerine göre oluşan maddi hasar 3 ila 5 milyar doları buluyor. 

Macron Lübnan'a gidecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın Lübnan'a destek ziyareti yapacağını açıkladı. 

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