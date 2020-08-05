Beyrut'taki patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 113'e yükseldiğini açıklarken, "Yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var" dedi.

3 gün ulusal yas ilan edildi

En az 113 kişinin ölümü, 4 binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açan patlamadan sonra ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, patlamaya, altı yıldır liman bölgesinde yeterli güvenlik önlemi alınmadan tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı. Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u bir "afet bölgesi" ilan etti ve Beyrut'ta 2 hafta süreli olağanüstü hâl ilan edildi.

Beyrut Valisi: Yaklaşık 300 bin kişi evsiz kaldı

Beyrut Valisi, şehrin yarısının patlamadan hasar gördüğünü ve yaklaşık 300 bin kişinin evsiz kaldığını söyledi. Valinin tahminlerine göre oluşan maddi hasar 3 ila 5 milyar doları buluyor.

Macron Lübnan'a gidecek

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın Lübnan'a destek ziyareti yapacağını açıkladı.