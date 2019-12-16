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Beyzbol sopasına 1.08 milyon dolar

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Beyzbol sopasına 1.08 milyon dolar
Beyzbol sopasına 1.08 milyon dolar

ABD’nin beyzbol efsanesi George Herman ‘Babe’ Ruth’un (1895-1948) kullandığı bir ‘sopa’ açık artırmada 1.08 milyon dolara (6.32 milyon lira) satıldı.

1914-1935 yılları arasında, Boston Red Sox ve New York Yankees takımlarında 22 sezon boyunca beyzbol oynayan ve başarılı kariyeriyle adını spor tarihine yazdıran Ruth’un 1940’larda arkadaşı Jim Rice’a hediye ettiği sopayı satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

California eyaletinde SCP Auctions tarafından düzenlenen müzayedede beyzbol sopasını Rice’ın oğlu Terry Rice satışa sundu.

Müzayede evinin başkanı David Kohler, “Babe Ruth’a ait eşyalar her zaman çok yüksek fiyata satılıyor” diyerek temmuz ayında bir formasının 5.64 milyon dolara satılarak rekor kırdığını anımsattı.

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