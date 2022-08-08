BHP Group'un 5,8 milyar dolarlık devralma teklifini reddedildi

Dünyanın en iyi madencisi BHP Group, elektrikli ulaşım ve temiz enerjiye geçiş için hayati önem taşıyan bakır ve nikel varlıkları için büyük anlaşma yapmaya geri dönerken, OZ Minerals Ltd. için devralma yaklaşımı reddedildi.

Bloomberg hesaplamalarına göre Melbourne merkezli BHP'nin teklifi yaklaşık 8,4 milyar Avustralya Doları (5,8 milyar dolar) olarak değerlendirildi. Adelaide merkezli OZ Minerals Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu talep gören emtialarda önemli büyüme beklentileri olan bir şirket için çok düşük bulunuldu.

Teklif, endüstrinin bir dizi başarısız satın almanın ardından yıllarca ihtiyatlı davrandıktan sonra BHP için milyarlarca dolarlık tekliflere dönüşü işaret ediyor. Madencinin son büyük işlemi 2011'de Petrohawk Energy Corp. için 12.1 milyar dolardı, ancak o zamandan beri bakır ve nikel varlıkları için daha küçük hamleler yaptı.