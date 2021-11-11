Bilim insanları gizemi çözdü: COVID-19 olan bazı kişiler neden negatif çıkıyor?

İngiltere'deki yeni bir çalışma, ailesi ve iş yeri aracılığıyla sürekli Covid-19'a maruz kalmasına rağmen, testlerde negatif çıkan kişilere odaklandı.

Araştırmacılar, bazı insanlarda daha önce geçirilen grip ve soğuk algınlığı enfeksiyonunun çapraz bağışıklık oluşturduğunu ve korumanın T hücreleri aracılığıyla uzun süre devam ettiğini ortaya çıkardı. Bu hücreler, koronavirüsü erken aşamada durdurarak “abortif enfeksiyon” adı verilen durumu gerçekleştiriyor. Bilim insanları, ayrıca yeni keşfin antikor tepkisine odaklanan mevcut aşıların yerine T hücresi tepkisine odaklanan aşıların gelişimine katkıda bulunacağını açıkladı.

İngiltere’de yer alan London College Üniversitesi’nden bilim insanları, hane halkı Covid-19’a yakalanmasına rağmen negatif test edilen insanların durumuna ilişkin yeni bir çalışma yaptı.

NTV'de yer alan habere göre araştırmacılar, insanların bir kısmında virüs vücutlarına girmesine rağmen bağışıklık sistemi tarafından erken aşamada temizlendiğini ortaya çıkardı. Buna göre T hücreleri olarak adlandırılan bağışıklık sistemi savunması, virüse hemen müdahale ederek “abortif enfeksiyon” adı verilen durumu gerçekleştiriyor.

Abortif enfeksiyon yaşandığında, Covid-19’a yol açan koronavirüs çoğalamıyor ve ardından kayboluyor.

Çalışmanın yazarları, İngiltere'nin başkenti Londra’da pandeminin ilk dalgası sırasında izlenen sağlık çalışanlarının yaklaşık yüzde 15'inin bu açıklamaya uyduğunu belirtti. Ayrıca yeni keşfin, çok daha uzun süreli bağışıklık üretebilecek T-hücre yanıtını hedefleyen yeni nesil aşıların önünü açabileceği aktarıldı.

Çalışmanın baş yazarı Leo Swadling, "Herkesin etrafında, iş yerinde ya da ailesinde Covid-19’a maruz kalmasına rağmen, enfeksiyona yakalanmayan kişiler var. Bilmediğimiz şey bu kişilerin virüsü gerçekten tamamen yok eden bağışıklık sistemlerine sahip olduklarıydı” dedi.

Nature dergisinde yayımlanan çalışma, İngiltere’deki 750'yi aşkın sağlık çalışanlarını pandeminin ilk dalgası sırasında enfeksiyon belirtileri ve bağışıklık tepkileri açısından yoğun bir şekilde izledi.

Yüksek maruz kalma riskine rağmen 58 katılımcı hiçbir noktada Covid-19 için pozitif test yapmadı. Ancak bu kişilerden alınan kan örnekleri, pandemi yayılmadan önce alınan örneklere ve virüse hiç maruz kalmamış kişilere kıyasla Covid-19'a tepki gösteren T hücrelerinde artış olduğunu gösterdi. Ayrıca viral enfeksiyonun başka bir kan belirtecinde de artışlar vardı. Araştırma, bir grup insanda, soğuk algınlığına neden olan ve onları Covid-19'dan koruyan diğer mevsimsel koronavirüslerden önceki enfeksiyonlardan hafıza T-hücrelerine sahip olduğunu gösteriyor.

Bu bağışıklık hücreleri, mevsimsel corona virüslerle paylaşılan bir Covid-19 bölgesi olan replikasyon makinelerindeki proteinleri “kokluyor” ve bazı insanlarda bu yanıt, enfeksiyonun en erken aşamada temizlenmesi için yeterince hızlı ve güçlü bir şekilde gerçekleşiyor. Swadling, "Bu önceden var olan T hücreleri, Covid-19’ui tanımaya hazırdır" dedi. Diğer taraftan çalışma, Covid-19'a maruz kaldıktan sonra enfeksiyondan tamamen kaçmaktan ciddi hastalığa kadar bilinen olasılıkların açıklanmasına katkıda bulunuyor.

CNN