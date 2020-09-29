Bilim İnsanları, Mars'ın Yüzeyinin Altında Birçok Göl Keşfetti

Roma Tre Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmada Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında birçok göl olduğu keşfedildi.

Gerçekleştirilen bu çalışmayla elde edilen sonuçlar, daha önceki bulguları da destekler nitelikte.

Gelecekte kolonileştirilmesi düşünülen gezegenlerden bir tanesi olan Mars, bilim insanları tarafından yıllardır araştırılıyor. Yapılan yeni bir bilimsel çalışmaya göre de Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında birçok göl bulunuyor.

Roma Tre Üniversitesi'nden Elena Pettinelli'nin liderliğini yaptığı bir ekip tarafından yürütülen çalışmada, bilim insanlarının Antarktika buzullarının altındaki göller üzerinde yaptığı çalışmalarda kullanılan teknikler kullanıldı. Araştırmacılar, gezegenin yüzeyini taramak için MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) adı verilen bir sistem kullandı.



Kızıl Gezegen'in yüzeyinin altında birçok göl bulunuyor



MARSIS, gezegen boyunca radar darbeleri gönderiyor. Bu radar darbeleri, geri dönmeden önce Mars'ın yüzeyinin altına ulaşıyor. 2018 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, Mars'ın yüzeyinin altında büyük bir göl bulunuyor ancak o dönemde bilim insanları, bulunan şeyin su olduğu sonucuna varılacak kadar veri toplanıp toplanmadığı konusunda şüpheye düşüyorlar.

Pettinelli tarafından yürütülen yeni çalışma, 2018 yılında elde edilen bulguları doğruluyor. MARSIS'in topladığı veriler, burada sıvı su olduğunu işaret ediyor. Ayrıca çalışmayı gerçekleştiren ekip, bunun sadece büyük bir göl olmadığını bir hipersalin (deniz suyundan daha fazla tuzluluk olması) çözeltisi olarak nitelendirilebilecek bir göl ağı olduğunu keşfetti.

Gölün bu kadar tuzlu olması, göllerin bulunduğu Mars'ın güney kutbunun dondurucu soğuğuna rağmen göllerin donmadan sıvı olarak kalmasını sağlayan şey oldu. Bilinen anlamda yaşamın var olabilmesi için sıvı suyun bir gereklilik olduğu düşünülecek olursa bu çalışma, Mars'taki uzaylı yaşamı ihtimalini ilerletmeye yardımcı olabilir. Ekip, çalışmayı daha ileri götürmek için kolları sıvamış durumda.