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Bilim İnsanları Ultra Sert Cam Yaptılar: Elmastan Bile Daha Sert

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Bilim insanları doğal elmaslardan bile daha sert olan ultra sert bir cam ürettiler. Buluş, telefon için kullanılan kılıf ve koruyucuların sonunu getirebilir.
Bilim İnsanları Ultra Sert Cam Yaptılar: Elmastan Bile Daha Sert

Bilinen tüm camlar arasında en yüksek termal iletkenliğe sahip olan karbon camı, Çin’in Jilin Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından üretildi. Araştırmacılar yeni buluşlarını, futbol topuna benzer bir karbon şekli olan ‘buckyball’ları bir örs presine yerleştirerek ve onları aşırı sıcaklığa ve basınca maruz bırakarak sentezlediler.

Washington’daki Carnegie Bilim Enstitüsü’nden makale yazarı ve jeokimyacı Yingwei Fei, “Bu kadar üstün özelliklere sahip bir camın yaratılması yeni uygulamalara kapı açacak. Üç boyutlu bağlara sahip amorf bir karbon malzemenin sentezi uzun süredir devam eden bir hedef olmuştu” dedi.

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