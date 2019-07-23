Bilim insanları: Vücut haftada eğitilebilir

Bilim insanları geç saatte uyuyanlarla ilgili bir çalışma yaptı. Vücut saati 3 haftada eğitilebilir.

Bilim insanları, geceleri geç yatma alışkanlığı olan insanların 3 hafta içinde vücut saatlerini yeniden eğiterek daha sağlıklı olabileceği bir formül ortaya koydu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi ile Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden araştırmacılar, gece saat 02:00’den önce uyku tutmayan bir grup katılımcıya yaşam tarzlarında bazı değişiklikler önerdi. Aynı saatlerde yatağa gitmek, kafeinden uzak durmak ve sabahları bol miktarda gün ışığına maruz kalmak, bu öneriler arasında yer alıyor. Araştırmacılar bu önerilerin zaten daha önceden de bilindiğini kabul ederken, bazı taktiklerin ise insanların yaşamında önemli değişimler yaratabileceğini söyledi. Araştırmanın sonunda katılımcılar 3 hafta sonra vücut saatlerini 2 saat erkene çekebildi.

‘GECE KUŞLARI’ İÇİN ÖNERİLER NELER?

Araştırma için ortalama 02:30’da yatağa giden ve sabah 10:00’dan önce uyanamayan katılımcıların bir programa uyması istendi. Programda istenen düzen şöyle:

Normalden 2-3 saat önce uyanıp dışarı çık ve bol bol sabah güneşi al.

En kısa zamanda kahvaltını et.

Yalnızca sabahları spor yap.

Her gün aynı saatte öğle yemeği ye ve 19:00’dan sonra hiçbir şey yeme.

Saat 15:00’ten sonra kafeinden uzak dur.

Saat 16:00’dan sonra kestirmek yok.

Normalden 2-3 saat önce yatağa git ve akşam saatlerinde ışık miktarını azalt

Program başarılı oldu ve katılımcıların vücut saatleri 3 hafta sonra 2 saat geriye gitti. Sleep Medicine isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre, bu kişilerin uyku süreleri de aynı kaldı.

Uykusuzluk, stres ve depresyon seviyelerinde düşüş gözlemlenirken, yapılan testler katılımcıların tepki sürelerinin de ilerlediğini gösterdi. Bedenin güneşin geçişi ile uyumlu hareket etmesini sağlayan en önemli unsur, ışık. Bu nedenle insan vücudunun gün içinde daha çok ışık alması, gece ise ışıktan uzak durması öneriliyor. Uykuya dalma ve uyanma saatlerinin düzenli olmaması durumunda vücut saati bozuluyor. Bu da kalp rahatsızlıkları dahil pek çok hastalığa neden oluyor, stres seviyesi ve depresyonun önünü açıyor.