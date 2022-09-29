  • BIST 3.146,89
  • Altın 986.879
  • Dolar 18.4849
  • Euro 18.1493
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Bilim insanlarını korkutan süper bakteri: Farkına varmadan hastalanıyorlar

» »
Bilim insanları antibiyotik ve ilaçlara dirençli bir hastalığın hızla yayıldığını ve kadınlarda erken doğum, düşük ve kısırlığa sebep olabileceğini açıkladı.
Bilim insanlarını korkutan süper bakteri: Farkına varmadan hastalanıyorlar

Bilim insanları, Mycoplasma genitalium olarak da bilinen ve kısaca M. gen olarak da adlandırılan bir bakterinin en kuvvetli ilaçlara ve tedavi yöntemlerine karşı dirençli olduğunu açıkladı.

İngiliz medyasının, “Dünyanın en tehlikeli süpervirüsü bu mu? Bilim insanları kadınlarda kısırlığa sebep olabilecek bakterinin bütün antibiyotiklere karşı dirençli olduğunu açıkladı” başlıklarıyla duyurduğu hastalığın bilinenden çok daha yaygın olduğu ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, cinsel yolla bulaşan bu hastalığın insanlara fark ettirmeden bulaştığını ve cinsel hayatı aktif olan erkek ve kadınların yüzde 20’sinin farkında olmadan bu hastalığı taşıdığını yazdı.

Evrim geçirmeye devam eden bu bakterinin ilk olarak 1980’lerde Londra’da keşfedildiğini ve şu an ABD’de yayıldığını açıklayan bilim insanları bu bakterinin kadınlarda erken doğum, düşük ya da kısırlığa sebep olabileceği de duyuruldu.

AĞRI, KANAMA VE ŞİŞLİK YAPIYOR

Kasık bölgesinde iltihaplı hastalıklara da davetiye açan bu bakterinin bütün antibiyotiklere karşı da dirençli olmasının endişe yarattığı belirtildi. Bu hastalığın teşhis edilmesinin çok zor olduğunu dile getiren Profesör Paul Hunter, “Bu bakterinin insan sağlığına çok ciddi etkileri olduğunu görüyoruz. Bu hastalık kadınlarda ağrı, kanama ve şişlik yapabiliyor” dedi.

Bilim insanları, birçok insanın semptom göstermeden yıllarca bu bakteriyi taşıdığını aktarırken bakterinin erkeklerde şişlik, ağrı ve acıya sebebiyet verdiğini dile getirdi.

Antibiyotiğe dirençli süper bakterilerin yılda doğrudan ya da dolaylı olarak 7 milyon insanın ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilimsel araştırma: Antidepresanlar kalp hastalığını tetikliyor29 Eylül 2022 Perşembe 14:43
  • Bunalım veya yalnızlık hissi, sigara içmeye kıyasla daha hızlı yaşlanmaya sebep oluyor29 Eylül 2022 Perşembe 14:28
  • Geniş kapsamlı araştırma: Covid-19 pandemisi insanlarda kişilik değişimine neden oldu29 Eylül 2022 Perşembe 12:15
  • Ağırlık egzersizleriyle spor yapmak erken ölüm riskini yüzde 41 ila 47 düşürebiliyor29 Eylül 2022 Perşembe 09:23
  • 200 bin kişi incelendi… Zayıf kişilerin kilo vermesi sağlıklarını etkiliyor28 Eylül 2022 Çarşamba 23:35
  • Yeni bir kemik iliği tedavisi sırt ağrısı çekenlere umut verdi28 Eylül 2022 Çarşamba 22:53
  • Deneysel Alzheimer ilacı bilişsel gerilemeyi yavaşlattı28 Eylül 2022 Çarşamba 21:21
  • Yarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-228 Eylül 2022 Çarşamba 19:00
  • "Thalassemi bebek doğumları görmek bizi üzüyor"28 Eylül 2022 Çarşamba 18:28
  • Gerçek yaşınız damar yaşınızdır28 Eylül 2022 Çarşamba 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti